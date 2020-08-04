"شيطان أبد الدهر".. طرح اللقطات الأولى لأحدث أفلام توم هولاند

أحمد جمال أحمدالثلاثاء 2020/8/4 03:15 م بتوقيت أبوظبي
طرحت شبكة البث الرقمي نتفليكس اللقطات الترويجية الأولى لأحدث مشاريعها السينمائية الكبرى، التي يظهر بها نجم أفلام "سبايدرمان" الشاب، توم هولاند.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" اللقطات المنشورة من الفيلم الذي يطرح بعنوان "The Devil All the Time" (شيطان أبد الدهر) والذي من المقرر أن يتم طرحه للعرض عبر منصة نتفليكس، خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقالت الصحيفة البريطانية إن أحداث الفيلم تدور في ولاية أوهايو، في فترة ما بين الحرب العالمية الثانية، وفترة الحرب الأمريكية على فيتنام.
ويشارك في بطولة الفيلم، بجانب "توم هولاند"، كل من النجم روبرت باتينسون، والنجم بيل سكارسجارد، ورايلي كيو، وسباستيان ستان.
ووفقا لشرح قصة الفيلم نقلا عن موقع "IMDb" فإنه يتحدث عن مجموعة من الأشخاص يعانون جميعا من اضطرابات ذهنية وعقلية عانوا منها بسبب معاصرتهم للحروب، واختير لمهمة إخراجه المخرج "أنطونيو كامبوس".
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