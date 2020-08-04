فرحة الثانوية العامة من عبد الحليم إلى نانسي عجرم.. 4 أغنيات تحتفي بالنجاح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تفرض الثانوية العامة على كل الأسر العربية حالة طوارئ، فهي المحطة الرئيسية في مستقبل كل طالب، بعدها يختار الكلية التي يحبها ويبدأ في رسم ملامح مستقبله المهني، ولذلك اهتم صناع الأغنية بالثانوية العامة وقاموا برصد فرحة النجاح في عدة أغان رائعة.

في التقرير التالي ترصد ”الخليج 365” أبرز أغاني الثانوية العامة التي لا يتوقف صداها يوم إعلان النتيجة..

عبدالحليم حافظ

رغم اهتمامة بالأغاني الرومانسية والوطنية، لم ينس العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ فرحة نجاح الطلاب، وغنى من أجلهم أغنية "الناجح يرفع إيده" وتقول كلماتها: "وحياة قلبي وافراحه، وهناه فى مساه وصباحو، ما لقيت فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه، كان حلم جميل في خيالنا ومغبش في يوم عن بالنا، وبنالنا قصور، وفرشها زهور في حياتنا ومستقبلنا".

نتيجة الثانوية العامة في مصر على ”الخليج 365”

والأغنية من تأليف فتحي قورة وألحان منير مراد، وتم عرضها في فيلم "الخطايا" بطولة حسن يوسف ونادية لطفي ومديحة يسري.

تامر حسني





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طرح المطرب تامر حسني عام 2007 ألبوما بعنوان "الجنة في بيوتنا" وضم الألبوم أغنية تحمل اسم "ونجحنا السنة دي" وتقول كلماتها: "نجحنا السنة دي، وعقبال كل السنين في نجاح على طول مش عادي، فرحانين ومتجمعين، ألف مية مليون مبروك، على كل واحد ناجح فينا كل دول كده بيحبوك وبيهنوك فرحت عنينا، بعد تعب وسهر وليالي".



والأغنية من تأليف وألحان تامر حسني.

ليلى نظمي





تقول كلمات الأغنية التي قدمتها الفنانة الشعبية المصرية ليلى نظمي وكتب كلماتها فتحي قورة ولحنها منير مراد: "من الثانوية للكلية والمجموع قرب علي الميه باركوا وهنوا وقولوا وهنوا جاي منين من ثانوية رايح فين ع الكلية، ياما ذكرت وياما سهرت ليالي طويلة".

نانسي عجرم

في عام 2012 قدمت النجمة اللبنانية نانسي عجرم أغنية رائعة للثانوية العامة تحمل اسم "الناجح" وتقول كلماتها: "قولوا هيلا وهوبا وهيه والناجح شاوروا علي، في أحضانه لحد الجامعة والنور بيبان فى عينيه يا سلام على قولة آه والناجح نجرى وراه".