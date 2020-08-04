فادي ابراهيم في أول تصريح بعد استبعاده من “عروس بيروت2”

بعدما تم استبدال الفنان فادي ابراهيم بزميله الفنان رفيق علي أحمد في الجزء الثاني من مسلسل “عروس بيروت”، حيث تم التداول عن انسحاب الأول من العمل ليحل مكانه “رفيق علي أحمد”، خرج “ابراهيم” عن صمته ليتحدث بالموضوع لأول مرة، مؤكداً أنه لا يعلم إذا كان الأمر انسحاباً أو استبعاداً. فقد حصل خطأ في التعاطي مع الموضوع.

وتابع فادي ابراهيم في لقاء مع الزميلة هنادي عيسى في مجلة “لها” أنه علم أن رفيق علي أحمد حلّ مكانه في المسلسل في دور المحامي. وأضاف كاشفاً أنه اتفق مع الشركة المُنتجة لـ”عروس بيروت” على كل التفاصيل، وفجأة قبل ثلاثة أسابيع من موعد السفر، تلقّى اتصالاً من المشرفين على العمل أخبروه فيه أنهم يرغبون بتخفيض أجره في المسلسل، وقد استغرب هذا الكلام لأنه كان قد اتفق مع فريق العمل التركي على كل الأمور، لكن حين علم بتخفيض أجره، رفض، خاصة أنهم ماطلوا في الردّ عليه، وعن طريق الصدفة علم أن الدور أُسند إلى رفيق علي أحمد.

وشدّد فادي ابراهيم أنه لا يعلم لماذا تصرفوا معه بهذه الطريقة، وقد تلقى اتصالاً استفسارياً من رفيق علي أحمد. وبعدما سافر فريق العمل بكامله إلى تركيا حيث بدأوا التصوير، تلقى مكالمة هاتفية من إحدى المُنتجات التركيات التي اعتذرت منه وأخبرته عن التغيير الذي حدث، لكن للأسف لم يعجبه هذا الأسلوب في التعامل.

نذكر أن نجوم المسلسل استأنفوا التصوير في اسطنبول بعد توقف قسري بسبب انتشار فيروس كورونا، يضم العمل نخبة من نجوم الدراما نذكر منهم ظافر العابدين، تقلا شمعون، كارمن بصيبص، جو طراد، سامي ابو حمدان، محمد الأحمد، ضحى الدبس، فارس ياغي، رانيا سلوان، ميا سعيد، ماري تيريز معلوف، جاد ابو علي، جنيفر عازار، بالاضافة الى وجوه جديدة انضمت الى المسلسل وهما رفيق علي أحمد بدلاً من فادي ابراهيم وكارلا بطرس.