إيغل فيلمز توزّع فيلم Honest Thief حصريًا في الشرق الأوسط

رغم الظروف الصعبة الراهنة، ما زال المنتج جمال سنان صاحب شركة إيغل فيلمز مصراً على الاستمرار في مواكبة ودعم حركة العجلة الاقتصادية في عالمَي التوزيع والإنتاج، وقد تعاقد مؤخراً على توزيع فيلم Honest Thief للنجم العالمي ليام نيسون، حصرياً في منطقة الشرق الأوسط. الفيلم يتم أصبح جاهزاً للعرض على أن يبصر النور في التاسع من أكتوبر ٢٠٢٠ في صالات السينما العالمية والعربية.

الفيلم يخرجه مارك ويليامز، ويلعب بطولته ليم نيسون، كايت وولش، روبرت باتريك، أنطوني راموس، جيفري دونوفان وآخرين، ويروي قصة سارق محترف يقرر التوبة وتغيير حياته بعد قصة حبّ يعيشها مع البطلة، لكنه يصطدم بعراقيل الماضي ومصائبه.