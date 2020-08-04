شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى يكشف تفاصيل اعتذاره عن برنامج أسبوعى على قناة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان الكبير نبيل الحلفاوى، أنه اعتذر عن تقديم برنامج أسبوعى فى قناة النادى الأهلى، وذلك ردا على أحد المتابعين له عبر حسابه على تويتر، الذى سأله قائلا: "لو طلبت من قناة الأهلى هيبقى إيه ردك".

ويرد الفنان نبيل الحلفاوى، قائلا: "حصل من الدكتور محمد العدل.. وكان الكلام عن برنامج أسبوعى واعتذرت شاكرا العرض الكريم وتفهم الموقف، أظن ما فيش أعز من الأهلى".





وكان الفنان الكبير نبيل الحلفاوى، شدد على نفيه مجددا بعد إعادة تداول فيديو يظهر فيه شخص شبيه ‏له وهو يصارع ثورًا حاول مقاومته أثناء ‏ذبحه، وهو الفيديو الذى تم نشره العام الماضى 2019، ‏لكنه أعيد تداوله من جديد.

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وقال الحلفاوى: "يا جماعة ده كلام فارغ.. ده فيديو قديم ووضحت وقتها إنى ماليش علاقة بيه، وواضح من التزلك اللى لابسه إنه جزار، هو أنا اتجننت عشان أعمل كده؟"، وذلك ردا على أحد المتابعين له عبر حسابه على تويتر: "طمنا على صحتك يا أستاذ نبيل، بعد الفيديو اللى انتشر بتاع دبح العجل".

وأعاد رواد مواقع التواصل، فيديو يظهر فيه شخص شبيه ‏للفنان نبيل الحلفاوي، وهو يصارع ثورًا حاول مقاومته أثناء ‏ذبحه، وهو الفيديو الذى تم نشره العام الماضى 2019، ‏لكنه أعيد تداوله من جديد منسوبًا إلى الفنان نبيل الحلفاوى، والذى نفاه من قبل تزامنًا مع احتفالات عيد الأضحى ‏المبارك.‏

وكان الحلفاوى قد رد فى منشور سابق له: "ليس أنا ‏الموجود بالفيديو، بس الأكيد أنه أصغر منى بعشر سنين ‏على الأقل عشان يفكر يشارك فى حاجة زى دى".