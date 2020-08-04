شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نجوم الوطن العربى يهنئون تركى آل الشيخ بعيد ميلاده ويتمنون السلامة له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ فنانو الوطن العربى، المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيىة الترفية بالسعودية ومالك نادى ألميريا الإسبانى، بعيد ميلاده الـ39، الذى يتزامن مع اليوم الثلاثاء، حيث حرص عدد كبير من الفنانين على تهنئته، ومنهم عمرو دياب، محمد هنيدى، وأصالة، وأحمد عز، ودينا الشربينى، ووائل جسار، وراشد الماجد، ومحمد حماقى، وكاظم الساهر،عبد المجيد عبد الله، أحمد السقا، أنغام، المنتج حمادة إسماعيل، يسرا، عمرو أديب، رابح صقر، المنتج محسن جابر، عمرو يوسف، الملحن خالد عز، وليد توفيق، الشاعر تامر حسين، زياد حمزة، اللاعب أحمد حسام ميدو، الشاعهر أمير طيعمة.

كما هنأه عبادى الجوهر، غادة عادل، عمرو مصطفى، مروان خورى، أكرم حسنى، أحلام، عاصى الحلانى، تامر عاشور، أحمد فهيم، سلمى ابو ضيف، سالم الهندى، نبيل شعيل، شيكو، هشامم ماجد، كارمن سليمان، الموزع طارق مدكور، إبراهيم فايق، محمد محسن، مدحت شلبى، هانى شاكر، الملحن وليد سعد، الاشاعر ضياء الدين محمد، الشاعر ايمن بهجت قمر، بيومى فؤاد، محمد عبده.

وسافر تكى آل شيخ إلى نيويورك خلال اليومين الماضيين فى رحلة علاج مفاجئة، وتم نقله إلى المستشفى على الفور لتلقى العلاج والاطمئنان على حالته الصحية.

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وبمجرد وصول المستشار تركى آل الشيخ إلى نيويورك تم نقله على الفور إلى مستشفى (NYP Hospital)New York Presbyterian Hospital، والتي كان يعالج فيها يناير الماضي بعد إجرائه عده عمليات جراحية، وهو الآن تحت العلاج والملاحظة بالمستشفى لحين استكمال شفائه.