شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم عن شريكته في الغسالة: هنا الزاهد ممثلة شاطرة.. وبحسها "واحد صاحبي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل الفنان أحمد حاتم، ضيف لايف ببرنامج live مع As3ad، الذي يقدمه الزميل محمد أسعد على الصفحة الرسمية لليوم السابع على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

تحدث "حاتم" عبر اللايف، عن أحدث أعماله الفنية، فيلم الغسالة، وعن طبيعة دوره في الفيلم، قال "حاتم"، "أجسد شخصية "عمر" في الثلاثينات من عمره، فالدور الذي أقوم به، يمر بثلاث مراحل زمنية، عمر في مرحلة الطفولة، 10 سنوات، وعمر في مرحلة الستينيات، وأنا أجسد عمر في مرحلة الشباب، وهو دكتور في كلية العلوم، يحاول اختراع آلة للزمن، ليعود بالزمن لمرحلة الطفولة والشباب، لإصلاح علاقته بحبيبته".

يعتبر فيلم الغسالة هو التعاون الثاني بين "حاتم" والفنانة "هنا الزاهد"، وعن هذا قال "حاتم"، "هنا شقيقي، وهي عزيزة عليّ، وأشعر وكأنها واحد صاحبي، فهي طيبة، وأستطيع التواصل معها بسهولة، هذا بجانب إلى أنها ممثلة جيدة وموهوبة، وهذا ما قامت بإثباته خلال عملنا الأول سويا، فيلم قصة حب، لأنه كان دور صعب للغاية، وقامت بتأديته ببراعة، ولمس الجمهور".

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يذكر أن فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، بطولة، هنا الزاهد، شيرين رضا، ومحمود حميدة، وإخراج عصام عبد الحميد.

برنامج live مع As3ad، يقدمه الزميل محمد أسعد، عبر الصفحة الرسمية لليوم السابع على انستجرام، يستضيف خلاله عددًا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والمجتمع، عبر خاصية "لايف"، ليكون منصة لتبادل الحديث والتفاعل مع الجمهور والإجابة على اسئلتهم.