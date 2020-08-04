شكرا لقرائتكم خبر عن صديقة 6ix9ine تعلن حملها على نغمة من أغنياته.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر النجم العالمى نجم الراب العالمى سيكس ناين "Tekashi 6ix9ine" مولودا جديدا، وبذلك يصبح النجم الشهير أبا من جديد.

وكشفت عدد من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "مترو" و"ذا سورس" أن صديقته 6ix9ine، والتى تدعى jade واسمها الحقيقى راشيل والتى أعلنت عن حملها، وذلك من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام"، فقد ظهرت وهى ترتدى ملابس ضيقة بإحدى درجات اللون الوردى، وتعلق على الفيديو بإعلانها أنها حامل، وتظهر فى الخلفية إحدى أغنيات 6ix9ine، ثم يظهر معها النجم الشهير فى فيديو لاحق وكأنهما يحتفلان بخبر الحمل.

يذكر أن Tekashi 6ix9ine أكد أنه وقع مؤخرا صفقة ضخمة، وذلك من أجل إقامه حفل "بث مباشر"، وقد كانت الصفقة بقيمة 5 ملايين دولار مع GlobalStreamNow ليكون الحفل خاص بأغنيات ألبومه الغنائى الجديد والذى سيصدر قريبا، وأشار موقع TMZ إلى أن الحفل سيقام فى شهر سبتمبر المقبل وسيستمر لمدة ساعة واحدة فقط، يقدم 6ix9ine خلالها ما يقرب من 12 أغنية من ألبومه ، وكشف 6ix9ine أن لديه خطة فنية ستكون محط أحاديث العالم خلال الفترة المقبلة، بينما لم يكشف عن أي من تفاصيل البومه الغنائي الجديد وأكد أنها "أمور سرية".