شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تستمتع بالصيف مع كلبها على نغمات "حلوة يا بلدى".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من وقت لآخر تتفاعل النجمة نيللى كريم مع متابعيها عبر صور من استمتاعها بعطلتها الصيفية في الوقت الحالي، وهو ما حصل مؤخراً حينما نشرت صورة من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على موقع انستجرام بالإضافة إلى فيديو ظهرت فيه أثناء ركوبها مركب فى البحر وتمسك بكلبها بالإضافة إلى استماعها إلى أغنية حلوة يا بلدى.

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وكانت شاركت النجمة نيللى كريم جمهورها بصور جديدة لها ظهرت بها مع ابنتها عبر خاصية ستورى بحسابها بموقع "إنستجرام"، خلال قضاء إجازتها الصيفية، فيما نشرت صور لها خلال استمتاعها بالبحر.





وفى وقت سابق شاركت الفنانة نيللى كريم، صورة جديدة مع جمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا، حيث ظهرت النجمة فى أحدث ظهور لها مع كلبها الصغير، حيث نشرت صورتهما عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، فيما تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وشاركت الفنانة نيللى كريم متابعيها من خلال حسابها على موقع تويتر بصورة أثارت اهتمامهم، وذلك بعدما وصفت نفسها بالذئب، حيث كتبت فى تعليقها على الصورة "I’m a wolf"، وفور نشرها الصورة تفاعل معها متابعوها خلال تغريدات عديدة، فمنهم من قام بممزاحتها بكتابة "إنتى شوجار"، وذلك فى إشارة إلى النجاح التى حققته أثناء موسم دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "بـ100 وش".

يشار إلى أن النجمة نيللى كريم، كانت قد قالت فى آخر تصريحات لها: "هاخد العيدية المرة دى من خطيبى، لكن عاوزة أقول إن العيدية مش مقتصرة على المال فقط لكن الكلمة الحلوة تعتبر عيدية والسؤال على بعضنا عيدية، وبالنسبالى أكبر عيدية أحصل عليها عندما أجتمع مع أولادى".