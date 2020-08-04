وفاء صادق تحتفل بنجاح ابنها فى الثانوية العامة بصورة.. وتعلق: الناجح يرفع إيده

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة وفاء صادق على الاحتفال بمناسبة تخرج نجلها من الثانوية العامة وبداية مرحلة جديدة في حياته ممثلة في المرحلة الجامعية، حيث نشرت بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة اليوم صوراً لها مع ابنها نور عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، كما علقت علي الصور بكتابة : "الناجح يرفع ايده، خلصنا مدرسه وداخلين الجامعه ..عقبال ولادكم جميعا، .. نور داخل الجامعة".

كشفت الفنانة وفاء صادق، عن صورة قديمة لها خلال فترة طفولتها، جمعتها بوالدتها الفنانة أسمهان توفيق، التى كانت تحملها بين يديها بينما وضعت كرة على قدم ابنتها وفاء الصغيرة. نشرت وفاء الصورة عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "أنا ومامتى". Advertisements وفاء صادق ولدت لأسرة فنية، فهى ابنة المخرج عادل صادق والممثلة الفلسطينية أسمهان توفيق التى يختصر ‏عملها الفنى فى الخليج، لها أختان من أمها هن الفنانة التشكيلية مريم عبد الوهاب والتى شاركت بالتمثيل فى المسلسل ‏الكويتى "فضة قلبها أبيض"، وأختها الصغرى سوما التى عملت بالغناء.‏ من ناحية أخرى، قالت الفنانة وفاء صادق، إنها علمت بترند فرح سنية من خلال صفحة الفنان محمد رياض، وسعدت كثيرا برد فعل الجمهور حول العمل حتى الآن، مؤكدة أنها شاهدت المسلسل خمس مرات، وأن المسلسل منذ بداية عرضه قبل أربع وعشرين عاما حتى الآن يتم عرضه مرتين سنويا.

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