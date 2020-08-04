شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك يشترى أحد دوريات كرة القدم الأمريكية مقابل 15 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ذا روك أسطورة المصارعة الحرة WWE، فى بيان عن تعاونه مع مجموعة استثمارية لانتزاع دورى فينس ماكماهون XFL - وهو أحد دوريات كرة القدم الأمريكية للمحترفين - مقابل 15 مليون دولار، وذلك بعدما تقدمت الجامعة بطلب إفلاس بعد إحيائها لموسم 2020، وكان من المفترض أن يتم بيعها بالمزاد لأعلى مزايد يوم الاثنين، لكن، دواين جونسون وشركاؤه - دانى جارسيا (شريك أعمال روك وزوجته السابقة)، وشركاء فى RedBird Capital (بقيادة Gerry Cardinale) - انقضوا واشتروا الدورى الأمريكى للمحترفين هذا الأسبوع قبل أن يصل إلى كتلة المزاد، وذلك وفقًا لما نقله موقع " tmz".

ويجب الموافقة على الصفقة الآن فى محكمة الإفلاس، يوم الجمعة، وإذا سار كل شىء بسلاسة، فقد تغلق بحلول 21 أغسطس الجارى، فيما تفيد التقارير أن The Rock إلى جانب Dany و RedBird هم شركاء فى الصفقة بنسبة 50/50.

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ويذكر أن XFL بدأ بداية جيدة جدًا فى موسم عام 2020، لكن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كان بمثابة عقوبة الإعدام فى الدورى، مما أجبره على الإغلاق فى مارس، وكان قد قدم الدورى للفصل 11 فى أبريل، إدراج 10 دولارات إلى 50 مليون دولار من الديون.

وأصدر The Rock بيانًا قال فيه: "اكتساب XFL مع شريكى الموهوبين، Dany Garcia و Gerry Cardinale، هو استثمار بالنسبة لى متجذر بعمق فى شيئين - شغفى باللعبة ورغبتى فى الاعتناء دائمًا المشجعين"، وأضاف "بكل فخر وامتنان لكل ما قمت ببنائه بيدى، أخطط لتطبيق هذه الأمور على XFL، وأتطلع إلى إنشاء شىء خاص للاعبين، والمشجعين، وجميع المشاركين فى حب كرة القدم".

والخطة هى إعادة إطلاق الدورى، ولكن حتى الآن، لم يتم تحديد جدول زمنى، وبالنسبة إلى The Rock، فقد لعب كرة القدم الجامعية فى جامعة ميامى فى اليوم السابق قبل أن يصبح نجمًا عالميًا محترفًا للمصارعة مع WWE Vince McMahon، حيث ذهب ليصبح أحد أكبر النجوم فى هوليوود، كما أن قصة فيلمه "Ballers" جعلته يتابع شراء امتياز NFL.