شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة يهنئ شريف دسوقى بنجاحه فى "بـ100 وش".. وسبعبع: يالهوى يانجومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان شريف دسوقى، عن سعادته الكبيرة بمكالمة النجم القدير محمود حميدة، التى هنأه فيها بنجاحه فى مسلسل "بـ100 وش" الذى عرض خلال موسم دراما رمضان الماضى 2020، وأيضا تهنئته بعيد الأضحى المبارك.

وكتب دسوقى، عبر حسابه على فيسبوك: " لا..حد يلحقنى.. الأستاذ كلمنى يباركلى على 100 وش ويعيد عليا.. يالهوى يانجومية، عن عم وكبير الموهوبين أتحدث.. الألفة محمود حميدة".





وكان الفنان شريف دسوقى، أعلن انضمامه إلى أسرة فيلم "30 مارس"، الذى يشارك فيه أحمد الفيشاوى، دينا الشربينى، خالد الصاوى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، ‏ندى موسى، صبرى فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد على ‏رزق وأحمد خالد صالح.

من ناحية أخرى، يجسد الفنان شريف دسوقى خلال أحداث فيلم "النمس والإنس"، للنجم محمد هنيدى الذى انطلق تصويره الأسابيع الماضية دور والد بطل العمل، داخل ديكور استوديو شريف عرفة، وبالفعل بدأ تصوير مشاهده الأولى الأيام الماضية التى جمعت بينه وبين هنيدى ومنة شلبى وصابرين وآخرين من النجوم.

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وجاء اختيار شريف دسوقى ودنيا ماهر بعد نجاحهما الكبير فى "بـ 100 وش" ولفتا الانتباه بأدوارهما الكوميدية فى العمل، إذ قدم الأول شخصية "سباعى" والذى حصد بسببها على إشادات جماهيرية كبيرة.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أعمال محمد هنيدى.

وكان آخر أعمال شريف دسوقى ودنيا ماهر مسلسل "بـ 100 وش" فى رمضان الماضى، بطولة نيللى كريم وآسر ياسين وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى ‏درويش ‏وزينب غريب وحنان يوسف وسلوى محمد على ولؤى عمران وسارة التونسى ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى.