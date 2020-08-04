شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى: كنت متفوقا فى الثانوية العامة وحصلت على 98% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى الفنان أحمد فهمى ذكرياته مع مراحل التعليم المختلف والتى اختص فيها مرحلة الثانوية العامة، من خلال لقائه برنامج"صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس.

وقال أحمد فهمى إن والدته كانت مهتمة للغاية بموضوع التعليم، وأقنعته أن الصف الرابع الابتدائى بمثابة شهادة مهمة، وأضاف أنه كان تلميذا مجتهدا في الثانوية العامة حصل علي مجموعة 96.6% فى المرحلة الثانية ومجموع 99.8% في المرحلة الثالثة.

وأضح أن أكثر ما يعيبه في مرحلة الثانوية العامة أنه كان شقيا جدا، وكان يخرج طاقته على زملائة في المدرسة، مضيفا "أمى فى الثانوية العامة كانت عاملة البيت معسكر وكنت بطلع الغل بتاعى كله فى صحابى".

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وفى سياق آخر ينتظر أحمد فهمى طرح فيلم "العارف" الذى يقدمه بصحبة أحمد عز ويشارك فى بطولته محمود حميدة ومصطفى خاطر وكارمن بصيبص وأحمد خالد صالح ومحمد ممدوح وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، ومقرر عرضه بعد اعادة تشغيل دور العرض بكامل قوتها.