ريتا ويلسون زوجة توم هانكس تحتفل بعيد ميلاد ابنها بصور ورسالة مؤثرة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت ريتا ويلسون زوجة النجم توم هانكس على الاحتفال بعيد ميلاد ابنهما اليوم من خلال رسالة مؤثرة وجهتها له عبر حسابها على موقع انستجرام، وصفته فيها بأنه الطفل الأجمل لها نظراً لما يتمتع به من صفات عديدة تحبها فيه، كما نشرت صور له من الطفولة وحتى كبر حالياً.

من ناحية أخرى كشف رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس أن النجم العالمى توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون أصبحا مواطنين رسميين فى اليونان.

وشارك رئيس الوزراء صورة تجمع زوجته ماريفا جرابوفسكى، مع هانكس، 64 عامًا، وويلسون، 63 عامًا، وشوهد الممثلان وهما يحملان جوازات سفرهم اليونانية الجديدة، حيث قال ميتسوتاكيس أن كلا من هانكس وويلسون "مواطنون يونانيون ونحن فخورون بذلك".

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وكان قد وقع رئيس اليونان، بروكوبيس بافلوبولوس، العام الماضى على ترتيب بالتجنيس الفخري يتيح للممثل الأمريكي، توم هانكس، (63 عاماً) الحصول على الجنسية اليونانية، حسبما صرح مكتب الرئيس لأسوشيتدبرس الجمعة الماضى.

واعتاد هانكس أن يقضي عطلته الصيفية في جزيرة أنتيباروس اليونانية مع زوجته الممثلة والمنتجة ريتا ويلسون وهي من أصول بلغارية ويونانية، وينشران في أحيان كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً من نزهاتهما في المناطق اليونانية الساحرة.

وبموجب القانون اليوناني، تمنح المواطنة الفخرية إلى أشخاص "يقدمون خدمات استثنائية، أو أن منحهم الجنسية يخدم الصالح العام".