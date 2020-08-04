شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى: مجموعى فى الثانوية العامة 57.5 % وتجربتى كانت غريبة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم محمد هنيدي عن المجموع الذى حصل عليه في الثانوية العامة، وهو 57.5%، وقال هنيدي في إحدي اللقاءات التليفزيونية مع منى الشاذلي، إن مرحلة الثانوية العامة كانت بالنسبة له تجربة غريبة خاصة.

وأضاف هنيدي أنه التحق بمدرسة الثانوية الرياضية والتي كان مقرها في إستاد القاهره، ولكن تم إغلاقها بعد عام، ليلتحق بمدرسة أخري في منطقة إمبابة، وبعد ذلك دخل كليه حقوق ولكن بعد عامين تم فصله منها بسبب اهتمامه بالمسرح الجامعي، وبعد ذلك دخل المعهد العالي للفنون.

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يذكر أن محمد هنيدي يواصل حاليا تصوير فيلم "النمس والإنس" ويشارك في بطولته منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.