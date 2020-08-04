شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد إطلاق كاردى بى أغنية "WAP" مع ميجان ذا ستاليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة العالمية كاردى بى لإطلاق أغنية جديدة مع واحدة من أهم وأشهر نجمات الراب فى العالم وهى النجمة الأمريكية ميجان ذا ستاليون "Megan Thee Stallion".

والأغنية التى جمعت النجمتين كاردى بى وميجان ذا ستاليون تحمل اسم "WAP" ومن المقرر أن يتم إطلاقها يوم الجمعة المقبل.

وقد فاجأت كاردى بى محبيها ومعجبيها بإعلان الخبر من خلال نشرها صورة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" مع ميجان ذا ستاليون بتصفيفة شعر متطابقة تماما، إضافة إلى أن النجمتين ظهرتا بنفس تعبيرات الوجه وارتدت كل منهن قرط باللون الذهبي يحمل اسم الأغنية.

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كاردي وميجان

يذكر أن كاردى بى قررت خلال فترة الحجر المنزلى الذاتى أن تظهر لمحبيها ومعجبيها مدى معاناتها حتى تلتزم بإحدى قواعد الموضة، حيث ظهرت كاردى بى بعدد من مقطع الفيديو القصيرة وهي تقوم بعمل الـ "piercings" أو الثقوب بالجسد التي يتم تزويده بقطع من الحلى، و قد فاجأت كاردي بي محبيها بظهورها و هي شعر بالكثير من الخوف خلال إجراء الـ piercings بينما كانت ممسكه بيد زوجها مغني الراب الشهير أوفست، واختارت كاردي بي أن تقوم بعمل الـ piercings 3 مرات، اثنين بمنطقة الصدر وواحدة بفمها.

من جهة أخرى كان لكاردي بي موقف مهم خلال الفترة الماضية حيث دعمت الاحتجاجات العنيفة ردا على وفاة جورج فلويد ذو الأصول الأفريقية "غير المسلح" والذي قتل علي يد أحد ضباط الشرطة في ولاية مينيسوتا، وظهر فلويد في لقطات الفيديو المرعبة وهو يقول إنه لا يستطيع التنفس، وقامت كاردي بتشجيع الناس على التصويت في الانتخابات المحلية من أجل التغيي، وهو ما نشره موقع "دايلي ميل" الشهير، فقالت كاردي بي البالغة من العمر (27 عاما) في مقطع فيديو قصير أنه بينما هي تشعر بخوف شديد بسبب الاحتجاجات العنيفة وتأمل ألا يصاب أحد، لكنها سعيدة لأن أصوات الناس ستسمع أخيرا، وبالرغم من معارضة الكثيرين لهذه الاحتجاجات المنتشرة حاليا بالولايات المتحدة الامريكية إلا أن كاردي شخصيا ليست ضد ذلك علي الاطلاق، كما دعت الجميع إلى ضرورة التصويت في الانتخابات المحلية والوطنية للتأكد من اتخاذ إجراءات ضد وحشية الشرطة.