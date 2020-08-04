شكرا لقرائتكم خبر عن "بطل للنهاية" كتاب يرصد مسيرة ملك الترسو فريد شوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطرح الكاتب سامح فتحى كتابا جديدا بعنوان "بطل للنهاية" عن دار كنوز للنشر يرصد مسيرة النجم الكبير فريد شوقى، الذى نحتفل بمرور 100 عام على ميلاده.

الكتاب يرصد مشوار فريد شوقى منذ بداياته وحتى نجوميته فى مصر وخارجها وتحديدا تركيا التى طرح بها العديد من الأفلام وكان نجم شباك هناك، معتمدا فى مصادره على حلقات برنامج "مشوار حياتى" الذى قدمه فريد شوقى بنفسه، وروى فيه كل ذكرياته، وتحدث عن حياته الفنية والعائلية، وقد أخرج البرنامج المخرج سمير سيف، بالإضافة إلى ما كتب عنه.

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واستقبل الوسط الفنى والثقافى المصرى عام 2020 وفى أجندته حدثًا مهمًا يرتبط باسم كبير فى السينما المصرية وهو مئوية وحش الشاشة وملك الترسو الفنان فريد شوقى والمولود فى 30 يوليو 1920.

ومع الاحتفال بمئوية ملك الترسو نطرح تساؤلا؛ هل يمكن أن نرى عملا دراميا أو سينمائيا عن حياة الفنان الراحل فريد شوقى؟ ومن يستطيع تحمل مسئولية تقديم عمل فنى عن نجم بحجم وحش الشاشة، خاصة بعد تداول أخبار عن تجسيد خالد الصاوى شخصيته.

وتجيب رانيا فريد شوقى على هذه الأخبار فى تصريح لها إذ قالت: عندما التقيت بالفنان خالد الصاوى أثناء تصوير مسلسل "خاتم سليمان"، أوضح أن سبب رفضه لتجسيد شخصية والدها هو اعتقاده أنه من الصعب على أى ممثل تجسيد الدور، وأن يكون مقنعا للمشاهد بسبب ارتباط المشاهدين بفريد شوقى حتى وقتنا هذا، وأن تقديم الشخصية تحدٍ كبير ومرعب لأى فنان.