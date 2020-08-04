شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يحتفل بعيد ميلاد زوجته وسط أصدقائهما.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم خالد سليم على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته "خيرية" خلال الساعات الماضية، وذلك فى جو من البهجة والسرور سيطر على الثنائى وأصدقائهما ممن حرصوا على مشاركتهما تلك اللحظة مثلما يظهر عبر الفيديو التالى.



خالد سليم وزوجته

وكان حرص النجم خالد سليم على التعبير عن مدى امتنانه لزوجته وتقديره لها فى وقت سابق، وتحديداً أثناء احتفاله بنجاح أغنيته "اللى فات مات"، والذى طرحها عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، فى مايو الماضى، حيث نشر النجم خالد سليم آنذاك عبر خاصية الستورى الخاصة به من خلال موقع إنستجرام صورة تجمعه مع زوجته، وعلق عليها من خلال أغنية مع الصورة تقول كلماتها "she cares for me"، وذلك فى إشارة للتعبير عن مدى امتنانه لدورها فى حياته عما تقدمه له من اهتمام فى حياته.

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خالد سليم

من ناحية أخرى يشارك النجم خالد سليم فى بطولة مسلسل "جمال الحريم"، الذى تلعب بطولته النجمة نور اللبنانية، وهو من إنتاج شركة سينرجى، حيث تعاقد سليم بشكل رسمى الأيام الماضية، ويقدم دوراً مميزاً خلال أحداث المسلسل، الذى تكتبه سوسن عامر في تجربتها الدرامية الأولى، وتخرجه منال الصيفى.



خيرية زوجة خالد سليم من عيد ميلادها

وتجرى الشركة المنتجة حاليا إبرام باقى التعاقدات، حيث يتبقى عدة شخصيات نسائية من المقرر الإعلان عنهم خلال الأيام المقبلة، خاصة أن مؤلفة العمل سوسن عامر سلمت جميع حلقات المسلسلسل للبدء فى التصوير مباشرة.

وعلى جانب آخر، وصل النجم خالد سليم خلال الأيام الماضية لمدينة بيروت من أجل تصوير الجزء الثالث من برنامج "قعدة رجالة"، الذى يقدم هذا العام بشكل جديد من خلال المواضيع التي يناقشها.

يذكر أن خالد سليم كان احتفل خلال الأيام الماضية بنجاح كليبه الجديد "اللى فات مات" وحقق مشاهدات عالية بالإضافة إلى وصول تحدي الأغنية لأكثر من 10 ملايين على "تيك توك".