شكرا لقرائتكم خبر عن المراجيح والدراجات.. اللمبى يكشف ذكرياته مع العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم الكوميدى محمد سعد، لـ"الخليج 365"، عن ذكرياته منذ الطفولة مع عيد الأضحى، حيث قال "العيد بالنسبة لى هو بيت العائلة والصلاة فى السيدة نفيسة، وبعدها الجرى بسرعة بعد الصلاة لمشاهدة ذبح الأضحية فى بيتنا وعند الجيران".

ويقول اللمبى عن ذكرياته منذ الطفولة والشباب: "فى عيد الأضحى نفرح أكتر بالعيد لما نقطع الدبيحة، ونجرى عشان نوزعها على جيراننا وأقاربنا والناس الطيبين عند السيدة نفيسة، ونخلص العجل نجرى على المراجيح أنا وصحابى، وبصراحة الواحد مش بيحس بالعيد إلا فى المناطق اللى أتربينا وكبرنا فيها، لأن أحيانا كنا بنركب العجل ونهزر ونضحك".

كانت آخر مشاركة سينمائية للفنان محمد سعد من خلال فيلم "الكنز 2"، وشاركه بطولته الفنان محمد رمضان وعدد كبير من النجوم، ولقد فاز سعد بجائزة أحسن ممثل دور أول عن دوره في فيلم الكنز2، في ختام فعاليات مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ46.

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وقال على هذه الجائزة وقتها إنه شرف كبير لأى فنان التكريم من مكان له تاريخ كبير كجمعية الفيلم، لافتا إلى أنه من الممتع تقديم سلسلة أجزاء من فيلم "الكنز" لأن العمل مع المخرج شريف عرفة ممتع للغاية.

وأكد سعد أنه يتمنى تقديم عمل تاريخي عن شخصية الصحابي سعد بن معاذ، معتبرا أن هذا العمل يتطلب كتابة سيناريو دقيق للغاية بالإضافة لوجود إمكانات لتنفيذه بشكل جيد، لأنه لايجوز الخطأ التاريخي في مثل هذه الأعمال.

وأوضح أنه من الممكن تقديم جزء ثان من فيلم "اللمبى" بشرط أن تكون هناك فكرة جديدة وأن يكون الإخراج لشريف عرفة وبمشاركة حلا شيحة التي شاركته الجزء الأول.



