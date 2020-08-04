شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة ينتقد أتباع الزعامات الطائفية بلبنان بعد سيطرتهم على المازوت المدعوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن النجم اللبنانى راغب علامة، هجوما حادا على أتباع الزعامات الطائفية فى لبنان بعد سيطرتهم واستيلائهم على المازوت المدعوم من الدولة اللبنانية، ثم بيعه فى السوق السوداء بأسعار أعلى، قائلا: "لعنكم الله يا من لا تعرفون الله".

وكتب علامة، عبر حسابه على تويتر: "باختصار!!! الدولة اللبنانية تدعم المازوت من ما تبقّى من أموال الناس، يقوم أتباع الزعامات الطائفية بالسيطرة والاستيلاء على المازوت المدعوم ويبيعونه للناس بالسوق السوداء!! لعنكم الله يا من لا تعرفون الله!.

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راغب علامة

واعتاد النجم اللبنانى الكبير راغب علامة، على مهاجة المسئولين والسلطات الطائفية فى لبنان، متهما إياهم بنهب أموال الشعب، قائلا: "وضعت الجيش اللبنانى والقوى الأمنية بمواجهة الشعب المقهور الذى يعانى من انعدام وجود بصيص نور فى حياته".

وقال راغب علامة فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "السلطات الطائفية سرقت أموال الدولة وتآمرت على الناس ونهبت أموالهم وقضت على أحلام المساكين ووضعت الجيش اللبنانى والقوى الأمنية بمواجهة الشعب المقهور الذى يعانى من انعدام وجود بصيص نور فى حياته وفى منزله وفى مستقبل أولاده!!!! إلى متى ؟؟!! يا رب عدلك".

ويستعد النجم اللبنانى راغب علامة خلال الأيام المقبلة لدخول الاستوديو لتسجيل أغنية جديدة تحمل فى مضمونها الأزمة الاقتصادية التى يعيشها وطنه لبنان، وعن الأغنية يقول علامة فى تصريحه لـ"الخليج 365"، الأغنية ستشكل صدمة وذلك لقوتها وتطرقها للوضع الحالى بشفافية عالية وانتقاد لكل من أوصلنا لهذه الحالة المؤسفة فى لبنان، على أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.