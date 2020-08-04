فيديو.. 99.8% نتيجة أحمد فهمي في الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان أحمد فهمي، في حلقة من حلقات برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، إنه كان تلميذ مجتهد في مراحل الدراسة المختلفة.

وتابع: "أمي كانت مهتمة أوي بموضوع التعليم، فمثلا كانت مفهماني إن رابعة ابتدائي دي شهادة، فكانت حاطاني تحت ضغط كبير، وقالتلي في مرة إني لو مجبتش مجموع هوديك مدرسة حكومي، وده عشان كنت في مدرسة خاصة".

وعلق "فهمي" على الأمر بشكل طريف، قائلا: "ليه كل ده.. ليه تعذبي طفل".

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وردا على سؤال هل كان طالبا مجتهدا أم لا، قال فهمي: "كنت شاطر جدا، بس كنت شقي أوي في المدرسة بشكل مبالغ فيه، بس ده كان تنفيس عن المعسكر اللي في البيت، فكنت بطلع الغل اللي جوايا في المدرسة".

أما عن نتيجته في الثانوية العامة، قال: "في سنة تانية كان مجموعي 96.6%، وفي سنة تالتة كان مجموعي 99.8%".

ومن المعروف أن الفنان أحمد فهمي، التحق بعدها بكلية الهندسة، بينما التحق شقيقه الفنان كريم فهمي بكلية طب الأسنان.