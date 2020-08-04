محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: دعت الفنانة الإماراتية أحلام، لصديقتها الفنانة السورية أمل عرفة، والتي أعلنت أمس الإثنين، إصابتها بفيروس كورونا المستجد. وكتبت أحلام: "أمل عرفة، سلامة قلبك ربي معك ويحرسك، ويجعل ما جاك تكفير". وكانت أمل عرفة قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها كانت تتخذ كافة إجراءات الوقاية. من ناحية أخرى، تشارك أمل عرفة في بطولة مسلسل "شارع شيكاغو"، وهو من بطولة سلاف فواخرجي، مهيار خضور، دريد لحام، عباس نوري.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابتها بكورونا.. أحلام تدعو لأمل عرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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