فيديو.. تعرف على مجموع محمد هنيدي في الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في لقاء تليفزيوني مع برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، قال النجم الكوميدي محمد هنيدي إنه كان يدرس في مدرسة الثانوية الرياضية باستاد القاهرة، إذ كان لاعب كرة بنادي الزمالك، وكانت المدرسة "ثانوي داخلي".

وأوضح أن الأجازة كانت يومي الخميس والجمعة، وبعد السنة الأولى تم إغلاق المدرسة، فاضطر للالتحاق بمدرسة إمبابة الثانوية.

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وتابع: "خدت الثانوية العامة على خير، وجبت 57%، وده كان العدل، وتعبت أوي في السنة دي، وبعد كده اكتشفت إن ده النصيب".

ويعتبر الفنان محمد هنيدي من أهم نجوم الكوميديا، إذ قدم عددا كبيرا من الأعمال في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة، أبرزها "همام في أمستردام"، "عسكر في المعسكر"، "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، "عفروتو"، وغيرها من الأعمال الهامة.