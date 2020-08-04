مصطفى قمر يقدم أغنية بمشاركة ناصر المزداوي بـ"لمن يهمه الأمر2"‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

استقر الفنان مصطفى قمر على اختيار أغنية "حنونة" التي تجمعه بالفنان الليبي ناصر المزداوي، لطرحها بألبومه المقبل "لمن يهمه الأمر2"، وهي من كلمات الشاعر الراحل سامح العجمي، وألحان وتوزيع مصطفى قمر.

المزداوي، في تصريح سابق لـ"الخليج 365"، قال: "سجلت أغنيتين بالألبوم مع مصطفى قمر، لكن التجربة بالفعل أصفها المفأجاة الجميلة التي أتمنى أن تسعد الناس، وأنتظر مثلهم الألبوم باهتمام".

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مصطفى قمر كان قد قام بتسجيل 12 أغنية، قبل أن يستقر على اختيار 7 أغاني منها، وهي "هاغنيلك"، "حنونة"، "دقي عودك" وعجوز في المدينة"، "مسافر"، و"سَوْسَنَة"، و"حُبِّك علي جبيني".

مصطفى يقدم بالألبوم دويتو بمشاركة شقيقه ياسر، واعتمد في موسيقى الأغاني على الآلات الوتريه "الجيتارات- الكمنجات"، وكتب الكلمات كلمات الشاعر الراحل سامح العجمي، والشاعر رضا زايد، ومن ألحان أشرف السرخوجلي، كما قام بتلحين بعض أغانيه، ووزع الألبوم بأكمله.

وقدم الفنان مصطفى قمر عام 1996، الجزء الأول من ألبومه "لمن يهمه الأمر"، وضم أغاني "أهل الغرام"، "جحا"، "سلملولي"، "كان ليا يوم حبيب"، و"نامت المدينة".