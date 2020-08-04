نجوى كرم تهنئ تركي آل الشيخ بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: هنأت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعيد ميلاده الـ 39. وكتبت "نجوى" عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "ينعاد عليك معالي المستشار تركي آل الشيخ، وإن شالله عيدك بيحملك معو كل الخير، عقبال المية سنة". واحتفل تركي آل الشيخ بعيد ميلاده اليوم، وذلك بعد أيام من تعرضه لأزمة صحية استلزمت نقله لإحدى المستشفيات.

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