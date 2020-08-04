بالصور.. مها أحمد تحتفل بعيد ميلاد ابنها لاعب كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: نشرت الفنانة مها أحمد عدد من الصور مع ابنها لاعب كرة القدم عادل مجدي كامل احتفالا بعيد ميلاده عبر حسابها الخاص على انستجرام. وكتبت: "بسم الله ما شاء الله النهاردة أغلى وأحلى حاجة حصلت لي في حياتي عيد ميلاد روحي وقلبي وعيني عادل مجدي كامل.. ربنا يخليك ليا ومتحرمش منك ابدا ويراضيك ويحميك ويحققلك كل اللي بتحلم بيه". تابعت: "يا صاحبي وحبيبي وابني وأخويا وأبويا ونور عنيا، ربنا يراضيني فيك ياقلبي ويبعد عنك أي شر وأشوفك أحسن الناس". وكان الفنان مجدي كامل كشف في تصريحات سابقة أن نجله عادل يلعب كرة قدم لصالح فريق الإنتاج الحربي، وكان من ناشئي الأهلي ولعب للزمالك عامين، قبل أن يذهب للمقاصة ثم الإنتاج الحربي".

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