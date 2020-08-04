صور نادرة لمديحة كامل بالحجاب في حفل زفاف ابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 3 أغسطس 1946، ولدت النجمة الكبيرة مديحة كامل، وتعتبر من النجمات اللاتي تمتعن بجمال الشكل والموهبة.

وقدمت "قطة السينما" كما أطلق عليها النقاد، عددا من الأعمال الهامة أبرزها "شوادر"، "ملف في الآداب"، "30 يوم في السجن"، "البشاير"، "الصعود إلى الهاوية"، وغيرها من الأعمال.

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وفي عام 1991، قررت مديحة كامل اعتزال الفن، وكانت وقتها في أوج شهرتها، وارتدت الحجاب وتفرغت لرعاية أسرتها وابنتها الوحيدة ميريهام محمود الريس.

وفي بعض الصور النادرة، تظهر الفنانة مديحة كامل بصحبة ابنتها "ميريهام" بالحجاب في حفل زفافها، كما تظهر في صورة أخرى النجمة الكبيرة شادية بالحجاب.

وفي 13 يناير 1997، رحلت عن عالمنا النجمة مديحة كامل، إثر تعرضها لأزمة قلبية، وكانت تبلغ من العمر وقتها 51 عاما.

