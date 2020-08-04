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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:
حرصت الفنانة الشابة منى هلا على الاحتفال بذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة بهيجة حافظ، عبر حسابها الخاص على انستجرام.
وكتبت: "جوجل يحتفي برائدة السينما المصرية العظيمة بهيجة حافظ المولودة في ٤ أغسطس ١٩٠٨ .. أول مخرجة ومنتجة ومؤلفة موسيقى وممثلة وكاتبة ومونتيرة".
واحتفل محرك البحث جوجل، بالذكرى الـ 112 على ميلاد النجمة الكبيرة بهيجة حافظ، والتي تعتبر من الرعيل الأول في صناعة السينما المصرية
بهيجة حافظ هي أول امرأة قامت بتأليف الموسيقى التصويرية للأفلام في السينما.
كانت هذه تفاصيل خبر منى هلا تحتفل بـ"بهيجة حافظ": "أول مخرجة ومنتجة وممثلة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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