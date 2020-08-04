أحمد زاهر يكشف كواليس ارتداء البدلة الحمراء وأزمة التنمر بـ"ابنته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يحل الفنان أحمد زاهر، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام السادسة مساء، ضيفا على برنامج "الراديو بيضحك" على راديو 9090، مع الإعلامية فاطمة مصطفى، ولمدة ساعتين على الهواء.

ويتحدث "زاهر" عن أزمة التنمر التي تعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي جاءت تعليقا على صورته مع ابنته الفنانة الشابة ليلى زاهر، والتى ظهر فيها بجوارها على حمام السباحة.

كما يكشف آخر ماوصل إليه في مواجهة التنمر، والذي أصر على مواجهته وإبلاغ مباحث الإنترنت ضد كل من أساء له ولإبنته.

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ويوضح "زاهر" خلال المقابلة، أسباب إصراره على جلسة تصوير أخرى كلاسيكية مع إبنته ليلى، معلنا تحديه لكل من تنمر بإبنته وبه، وأنه لن يصمت مثل كثيرين وسيواصل مواجهة كل من يسئ له ولأسرته.

كذلك يتحدث عن شخصية "فتحي" في مسلسل "البرنس" والذي تم عرضه في رمضان الماضي، وكيف استعد لها، وهل من الممكن أن يكررها أم لا، وما هي مخاوفه من حصر المخرجين له فى شخصية الشرير التى أجادها ولاقت استحسان الجميع.

كما يكشف عن التغريدات التي تلقاها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبها تهديدات بالقتل، وما هي كواليس مشهد الإعدام وهو يرتدي البدلة الحمراء ويواجه حبل المشنقة.

زاهر شارك في بطولة مسلسل"البرنس"أمام النجم محمد رمضان وحقق ردود أفعال كبيرة بدوره.