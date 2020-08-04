فيديو.. "حبة اهتمام" لإليسا تتجاوز المليون مشاهدة

تجاوزت أغنية "حبة اهتمام" للمطربة اللبنانية إليسا حاجز المليون مشاهدة، وذلك عبر قناة شركة روتانا الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
ويذكر أن "حبة اهتمام" ضمن ألبوم إليسا الجديد "صاحبة رأي" الشاعر الغنائي أمير طعيمة، موسيقا زياد برجي، المنظم أحمد إبراهيم، المزيج إيلي بربر - ستوديو هادي شرارة، الجيتار مصطفى أصلان، المؤلفات أحمد إبراهيم، قائد الأوتار تامر غنيم، موسيقى مسجلة بواسطة محمد عدس.
ألبوم "صاحبة رأي" يتضمن 18 أغنية منوّعة، منها 12 أغنية باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية مفاجأة باللغة الفرنسية هي إعادة لأغنية النجمة الراحلة داليدا Mourir sur scène.
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