شاهد.. أحمد فلوكس لجمهوره: الوقوف الشامخ يليق بيك

وجه الفنان أحمد فلوكس رسالة غامضة لجمهورة، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب "فلوكس" عبر صفحته قائلًا : "الوقوف الشامخ يليق بيك.. انهض من اجلك.. استقم من اجل مقامك.. كن ثراءا لا يطاله النقصان.. كن جمالا لا يمسه القبح.. كن فرحا

لا يعرف طريقه اليأس.. كن لنفسك ولاتسمح لاحد ان يقل من ذاتك لإن ذاتك لن يعرفها إلا انت.. من لم يعرف ذاته لن تعرفه الحياه.. هكذا سينحني لك الكون احتراما و عطاآ و حبآ".

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يذكر ان أخر اعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد رزق، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، تأليف وإخراج شريف عرفه، سيناريو وحوار أمير طعيمة.

وتدور أحداث الفيلم حول قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى (نور)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.