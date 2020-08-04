وجه الفنان أحمد فلوكس رسالة غامضة لجمهورة، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".
وكتب "فلوكس" عبر صفحته قائلًا : "الوقوف الشامخ يليق بيك.. انهض من اجلك.. استقم من اجل مقامك.. كن ثراءا لا يطاله النقصان.. كن جمالا لا يمسه القبح.. كن فرحالا يعرف طريقه اليأس.. كن لنفسك ولاتسمح لاحد ان يقل من ذاتك لإن ذاتك لن يعرفها إلا انت.. من لم يعرف ذاته لن تعرفه الحياه.. هكذا سينحني لك الكون احتراما و عطاآ و حبآ".
يذكر ان أخر اعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد رزق، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، تأليف وإخراج شريف عرفه، سيناريو وحوار أمير طعيمة.
وتدور أحداث الفيلم حول قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى (نور)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أحمد فلوكس لجمهوره: الوقوف الشامخ يليق بيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.