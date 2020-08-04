غدًا.. فريق فويس يحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي

يحيى فريق فويس حفلًا غنائيًّا مساء غدًا، الأربعاء الموافق 5 من أغسطس، وذلك على خشبة مسرح النهر، فى تمام الساعة السابعة مساءً. Advertisements تم إنشاء فرقة Voice فى شهر أبريل 2016 على يد إسلام جاد عازف الكمان بدار الأوبرا المصرية بفرقة الموسيقى العربية ومعد فى البرامج الغنائية والمواهب فى لبنان. أبريل 2016 على يد إسلام جاد عازف الكمان بدار الأوبرا المصرية بفرقة الموسيقى العربية ومعد فى البرامج الغنائية والمواهب فى لبنان. الجدير بالذكر ان فى هذه الظروف كانت قررت الساقية ان تستقبل جمهورها بشكل مختلف كوسيلة لمراعاة التباعد الاجتماعي فسيجلس بجوار الحضور مجموعة منوعة من فناني الزمن الجميل من خلال صور لهم مطبوعة على الكراسي.

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