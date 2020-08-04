في ذكرى ميلادها..بهيجة حافظ على رأس صفحة غوغل

واحتفت شركة “غوغل”، الثلاثاء، بالذكري 112 لمولد الممثلة والمخرجة المصرية بهيجة حافظ، من خلال وضع صورتها في صدر صفحتها الرئيسية المخصصة لمحرك البحث.

بهيجة حافظ (4 آب 1908 – 13 كانون الأول 1983)، ممثلة ومخرجة وكاتبة مصرية. هي أول امرأة قامت بتأليف الموسيقى التصويرية للأفلام في السينما المصرية. وكانت من أوائل الرائدات في صناعة السينما وأكثرهن تثقيفًا.

وهي ابنة إسماعيل باشا حافظ الذي كان ناظراً للخاصة السلطانية في عهد السلطان حسين كامل وكان إسماعيل صدقي رئيس وزراء مصر في عهد الملك فؤاد الاول من أقربائها. ولدت بحي محرم بك بالإسكندرية ودرست في مدرسة الفرنسيسكان ومدرسة الميردي ديو.

ثم سافرت إلى فرنسا عندما كان عمرها 15 عامًا وحصلت على شهادة جامعية من الكونسرفتوار في الموسيقى عام 1930. لم يقتصر عملها في الاخراج والتمثيل وتأليف الموسيقى فقط، ولكنها عملت ايضًا في مجال المونتاج وتصميم الازياء السينمائية و الكتابة.

أما والدتها فقد كانت تعزف على الكمان، بينما كان أخوتها يعزفون على آلات موسيقية مختلفة، أما بهيجة فكانت تتقن اللعب على آلة البيانو.

كان للمايسترو الإيطالي “جيوفاني بورجيزي”، والذي كان يقود الفرقة الموسيقية بالإسكندرية، أثر كبير في حياة “بهيجة حافظ”، فقد كان يتردد على قصرهم في حيّ “محرَّم بيك” بحكم صداقته لوالدها، لذلك درست قواعد الموسيقى الغربية على يديه.

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وتقول “بهيجة حافظ” إنها بدأت تعزف على البيانو وهي في سن الرابعة، وإنها قد ألّفت أول مقطوعة موسيقية وهي في التاسعة، حيث أعجب والدها بهذه المقطوعة وأسماها “بهيجة”. بعد ذلك ألّفت مقطوعتين، الأولى اسمها “من وحي الشرق” والثانية “معلهشي”.

ويذكر من أعمالها في الموسيقى:

السيد البدوي – الألحان والموسيقى التصويرية.

زهرة السوق – الألحان والموسيقى التصويرية.

سلوى – الألحان والموسيقى التصويرية.

ليلى البدوية – الألحان والموسيقى التصويرية.

ليلى بنت الصحراء – الألحان والموسيقى التصويرية.

الأتهام – الألحان والموسيقى التصويرية.

الضحايا – الألحان والموسيقى التصويرية.

زينب.

وفي التمثيل:

القاهرة 30 1966 .

زهرة السوق 1947.

ليلى البدوية 1944.

ليلى بنت الصحراء 1937.

الأتهام 1934 .

الضحايا 1932.

زينب 1930

في التأليف:

زهرة السوق – قصة وسيناريو وحوار.

ليلى البدوية – سيناريو وحوار.

ليلى بنت الصحراء – سيناريو وحوار.

الإخراج

ليلى البدوية.

ليلى بنت الصحراء.