أمل حجازي تعلّم المحجّبات كيفية وضع الكمامة بطريقة سهلة

متابعة بتجـــــــــرد: في فيديو تعليمي وتوعوي في الوقت عينه، أطلّت الفنانة أمل حجازي على متابعيها عبر تطبيق إنستغرام في فيديو للحديث عن الوقاية من الكورونا من خلال استخدام الكمامة لدى المحجبات.

في التفاصيل، توجّهت أمل حجازي الى النساء المحجبات اللواتي يعانين من إرتداء الكمامة بخاصةٍ عند منطقة الأذنين تحت الحجاب.

وعلّمت حجازي المحجبات طريقة سهلة وجديدة لكيفية إرتداء الكمامة بدون عناء وذلك بإزالة القطعة الحديدية من الكمامة واستخدامها كمشبك من خلف الرأس.