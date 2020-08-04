والد بيلا وجيجي حديد يروّج لكمامة الكوفية الفلسطينية في أميركا

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متابعة بتجــــــــــرد: بشكل سريع ومطّرد، لاقت الكوفية الفلسطينية التي اشتغل على تحويل تصميمها الى قناع حام من وباء كورونا، رواجاً عالياً داخل الولايات المتحدة، والفضل يعود الى رجل الأعمال الفلسطيني الأصل محمد حديد، والد العارضتين الشهيرتين جيجي وبيلا حديد.
ووجد حديد المصممة الفلسطينية نور صبيح التي أطلقت أخيراً علامتها التجارية في عالم الأزياء، ليعملا معاً على الترويج لهذه الأقنعة،كنوع من الدمج بين إرثها الفلسطيني والطابع العملي للقناع المصنوع من القماش والقابل للغسل، والاستعمال المتكرر بهدف التخفيف من النفايات وحماية البيئة.
وقال حديد: “حافظ على سلامتك للآخرين للحفاظ على سلامتك من الآخرين. من شأن هذه الخطوة الدفع بالمصممة الشابة الى الضو، وانتشار علامتها التجارية، في مجال تصميم الأزياء والأكسسوارات، وإلقاء الضوء أكثر على الإرث الفلسطيني”.
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