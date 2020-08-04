صورة مع حفيده تكشف إصابة محمود حميدة

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت صورة نشرها الفنان محمود حميدة مع حفيده، على حسابه الخاص بـ”‘إنستغرام” لتهنئة جمهوره ومتابعيه بعيد الأضحى المبارك، عن إصابته في ذراعه حيث ظهر وهو يضع على ساعده لاصقة طبية حمراء عريضة تشبه التي يستخدمها لاعبو كرة القدم والرياضات العنيفة، كشفت عن إصابته بآلام في ذراعه، وكتب معلقًا عليها: “عيدكم مبارك”.

علق الفنان أحمد حاتم على الصورة مازحاً بقوله: “إصابة ملاعب دي”، حيث إن أكثر مستخدمي هذه اللاصقة الطبية هم اللاعبون والرياضيون الذين يتعرضون لآلام وشد في مفاصل الجسم عامة.

من ناحية أخرى يشارك محمود حميدة مع أحمد حاتم في بطولة فيلم “الغسالة”، الذي يعرض حالياً وحقق نجاحاً كبيراً وإيرادات وصلت إلى أكثر من ثلاثة ملايين جنيه رغم الإجراءات التي اتخذت حال فتح دور العرض بتقليص العدد داخل القاعة إلى 25 في المئة فقط من السعة الأساسية للقاعة. وكان محمود حميدة قد حضر العرض الخاص برفقة بناته وأحفاده. ويشاركهما في بطولة الفيلم هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام.