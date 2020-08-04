أصالة تتحدث لأوّل مرّة عن تجربة طلاقها القاسية

متابعة بتجــــــــــرد: حلت النجمة السورية أصالة نصري، ضيفة على برنامج “مع علي ياسين” الذي يذاع على شاشة تلفزيون “الجديد”، خلال زيارتها الأخيرة إلى لبنان، وهي الزيارة الثانية لها في شهر يوليو الماضي، وعن سر زياراتها الكثيرة إلى لبنان، أكدت أن العلاقة التي تربطها بهذا البلد عميقة جداً، ولا تقتصر على الفن، وأوضحت أن سبب زيارتها في المرة الماضية قبل حوالي شهر كان بهدف تصوير غلاف ألبومها الخليجي الجديد الذي سيحمل عنوان “لا تستسلم”.

وفيما يتعلق بقوة شخصيتها، قالت أصالة إنها لم تدرك مدى قوتها إلا مؤخرًا، وأنها لم تكن تحب وصف الآخرين لها بهذه الكلمة، وأضافت: “أيقنت أنني قوية جداً، ما أظنني رأيت أحدا بقوتي، لأنني تجاوزت ظروفاً ومحناً صحية واجتماعية ونفسية مميتة، تجاوزتها كلها فقط لأنني قوية”.

وأشارت إلى أن مصمم الازياء نيكولا جبران قد يكون المصمم الخاص الذي سيصمم فستان زفاف ابنتها شام، لافتة إلى أنها “لا تقدم لها نصيحة الأم قبل الزواج لأنها لن تسمع كلامي، بل تتحدث معها بطريقة القصة عن نفسي لتتعلم منها، لانها لا تتقبل النصيحة المباشرة”.

Advertisements

وعن تجاربها الصعبة خاصة بعد طلاقها الأخير من المخرج طارق العريان، قالت أصالة: “أنا لم أنكسر في أي مرة، ربما أصابني الغضب لكن بالمرتين، وخاصة بالمرة الأخيرة كانت الضربة قوية جداً لكنها جعلتني أفضل في حياتي، ولم اتوقع ان أصبح هكذا في حياتي، وأصبحت أموري كلها مضبوطة”.

وأضافت: “أيضا ابنتي شام لن تنكسر في عمرها لأنها مسلحة بكل شيء قوي، أمها وعلمها وكفاحها وعيادتها وحب الناس لها وأصدقاءها، وكل هذا يسلح من الداخل ولا يكسر، وإذا صار حطببها”.

وفيما يتعلق بحادث “الجيت سكي” الذي تعرضت له مؤخرا مع الإعلامية بسمة وهبة، قالت إنه حادث بسيط جدًا ولم يستحق الضجة التي أثيرت حوله، وأضافت “هو حادث صغير جدا بس عمل صدي.. بسمة طارت مسكينة.. بس كان حادث بسيط”.