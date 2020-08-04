خاص- المخرج فادي حداد ينطلق بتصوير كليب كاميليا ورد في بيروت

علم موقع “الخليج 365” ان النجمة الجزائرية كاميليا ورد بدأت تصوير فيديو كليب جديد لأغنية “ليلة” في تعاونٍ ثالث لها مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بعد “طيارة” و”يا زعل”.

الكليب يتم تصويره حالياً في بيروت تحت ادارة المخرج فادي حداد الذي وبحسب معلوماتنا سيصوّر العمل في ثلاث مواقع مميزة ولافتة للأنظار وذلك كما عودنا المخرج اللبناني المبدع بتقديم عمل راق يليق بالفنانة وبشركة الانتاج التي تضع بدورها امكانياتها ليبصر العمل النور كاملاً متكاملاً.

أغنية “ليلة” من كلمات محمد رمضان، الحان محمد عبيه، توزيع امين نبيل، جيتارات باسم سعيد، ميكس وماستر امير محروس وتسجيل استوديو M sound 2.

وكان رجل الأعمال “فهد الزاهد” صاحب شركة “لايف ستايلز ستوديوز” قد أكد في وقت سابق أن الأغنية جميلة وأصبحت اجمل بعد التعديلات النهائية، وأضاف “الزاهد” أنه سعيد بهذا التعاون الثالث الذي يجمع الشركة بكاميليا ورد، مؤكدًا أن الأعمال السابقة التي جمعت بينهما قد حصدت ملايين المشاهدات على مختلف المنصات الموسيقية وعبر القناة الرسمية للشركة على موقع التواصل الإجتماعي يوتيوب.