صدفة جمعت والدة المخرج جو بوعيد وشقيقه في هذا العمل

Aug 04, 2020
من وحي الوضع الحالي المبكي، حوّلت رندة بوعيد والدة المخرج اللبناني جو بوعيد وأخيه جيمي بوعيد، أغنية “سيّجنا لبنان” التي يحتفي بها كل الشعب اللبناني إلى “هدّينا لبنان” نسبة إلى الوضع الإقتصادي والفوضوي الذي يرزح البلد تحت وطأته.
وجاءت الفكرة صدفة، في حديث بين رندة وجيمي عن الوضع الذي وصل البلد والشعب له فقال جيمي ساخراً “سيّجنا لبنان” فأجابته رندة “هدّينا لبنان” فطلب منها أن تكتب الكلمات المناسبة على اللحن، وصورها المخرج جو بوعيد في شوارع برج حمود في بيروت.
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