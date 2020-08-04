Aug 04, 2020
في الساعات الماضية، ضجة مواقع التواصل بخبر انتظار الممثل التركي باريش أردوتش والممثلة التركية جوبسي أوزاي مولودهما الأول بعد أيام قليلة من احتفالهما بزواجهما، هذا ما دفعهما الى الاسراع بالزواج بعد علاقة حب دامت ست سنوات.
إلا ان “أوزاي” وضعت حدًا لكل التكهنات وأكدت أنها تتمنى أن تصبح أمًا في أسرع وقت ممكن لكنها ليست حامل الآن.
نذكر أن باريش وجوبسي شاركا في الموسم الأول من مسلسل “دليها” سنة 2014، حيث نشأت قصة حب بينهما خلال كواليس التصوير.
كانت هذه تفاصيل خبر جوبسي أوزاي تضع حدًا للجدل عن حملها بعد أيام من زواجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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