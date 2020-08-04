جوبسي أوزاي تضع حدًا للجدل عن حملها بعد أيام من زواجها

في الساعات الماضية، ضجة مواقع التواصل بخبر انتظار الممثل التركي باريش أردوتش والممثلة التركية جوبسي أوزاي مولودهما الأول بعد أيام قليلة من احتفالهما بزواجهما، هذا ما دفعهما الى الاسراع بالزواج بعد علاقة حب دامت ست سنوات.

إلا ان “أوزاي” وضعت حدًا لكل التكهنات وأكدت أنها تتمنى أن تصبح أمًا في أسرع وقت ممكن لكنها ليست حامل الآن.

نذكر أن باريش وجوبسي شاركا في الموسم الأول من مسلسل “دليها” سنة 2014، حيث نشأت قصة حب بينهما خلال كواليس التصوير.