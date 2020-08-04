أحمد زاهر يكشف كواليس ارتداء البدلة الحمراء تفاصيل أزمة التنمر بـ"ابنته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
يحل الفنان أحمد زاهر، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام السادسة مساء، ضيفا على برنامج "الراديو بيضحك" على راديو 9090، مع الإعلامية فاطمة مصطفى، ولمدة ساعتين على الهواء.
ويتحدث "زاهر" عن أزمة التنمر التي تعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي جاءت تعليقا على صورته مع ابنته الفنانة الشابة ليلى زاهر، والتى ظهر فيها بجوارها على حمام السباحة.
كما يكشف آخر ماوصل إليه في مواجهة التنمر، والذي أصر على مواجهته وإبلاغ مباحث الإنترنت ضد كل من أساء له ولإبنته.
ويوضح "زاهر" خلال المقابلة، أسباب إصراره على جلسة تصوير أخرى كلاسيكية مع إبنته ليلى، معلنا تحديه لكل من تنمر بإبنته وبه، وأنه لن يصمت مثل كثيرين وسيواصل مواجهة كل من يسئ له ولأسرته.
كذلك يتحدث عن شخصية "فتحي" في مسلسل "البرنس" والذي تم عرضه في رمضان الماضي، وكيف استعد لها، وهل من الممكن أن يكررها أم لا، وما هي مخاوفه من حصر المخرجين له فى شخصية الشرير التى أجادها ولاقت استحسان الجميع.
كما يكشف عن التغريدات التي تلقاها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبها تهديدات بالقتل، وما هي كواليس مشهد الإعدام وهو يرتدي البدلة الحمراء ويواجه حبل المشنقة.
زاهر شارك في بطولة مسلسل"البرنس"أمام النجم محمد رمضان وحقق ردود أفعال كبيرة بدوره.
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