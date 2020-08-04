بهيجة حافظ ابنة إسماعيل باشا التي ماتت وحيدة بشقتها.. نجمة الصحراء المشرقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل محرك البحث جوجل، بالذكرى الـ 112 على ميلاد النجمة الكبيرة بهيجة حافظ، والتي تعتبر من الرعيل الأول في صناعة السينما المصرية.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز المعلومات عن النجمة الكبيرة:

_ بهيجة حافظ تعتبر أول امرأة قامت بتأليف الموسيقى التصويرية للأفلام في السينما.

_ هي ابنة إسماعيل باشا حافظ ناظر للخاصة السلطانية في عهد الخديوي عباس كامل، كما ربطتها سلطة قرابة بإسماعيل باشا صدقي رئيس وزراء مصر في عهد الملك فؤاد الأول.

_ أحبت الفن من خلال والدها الذي كان يهوى العزف على العود والبيانو وغيرها من الآلات.

_ المعلومات عن حياتها الشخصية قليلة، خاصة أن البعض لم ينتبه لفكرة التوثيق في هذه الفترة- بحسب الناقد طارق الشناوي.

_ بهيجة حافظ درست الموسيقى وعملت بالمونتاج والغناء وعملت بالعديد من المهن في السينما، لذا فهي تعتبر رمزا من رموز السينما المصرية.

_ يعتبرها البعض فنانة شاملة ولكنها "ظلمت" فهناك الكثير لا يعرفون قيمة ما قدمت هذه السيدة للفن المصري.

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_ على الرغم من عائلتها المحبة للفن، إلا أنها تبرأت منها فيما بعد، خاصة مع تمسكها بالعمل بالفن.

_ انفصلت عن زوجها بسبب رفضه عملها بالفن.

_ أطلق عليها النقاد لقب "نجمة الصحراء المشرقة".

_ عام 1937 أنشأت أول نقابة عمالية للموسيقيين واستمر عمل هذه النقابة حتى عام 1954

_ استعان بها المخرج صلاح أبو سيف، في المشهد الملون الوحيد بفيلم "القاهرة 30".

_ ابتعد عن السينما، وأقلمت داخل قصرها صالون ثقافي كان يحضره نخبة المثقفين بمصر، من أبرزهم هدى شعراوي، علي الجنبلاطي، روحية القليني، وآخرون.

_ قال الناقد طارق الشناوي إننا لم نحتفظ بأي أشرطة لها، ولم نمنحها مكانتها التي تستحق.

_ في 13 ديسمبر رحلت عن عالمنا النجمة بهيجة حافظ، عن عمر يناهز 75 عاما.

_ ماتت بهيجة في شقتها وحيدة بعد انحصار الأضواء عنها، ولم يمش في جنازتها أي فنان.