يستقبل مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي حفلًا غنائيًّا لفريق "صوت مصر" بقيادة زينب إبراهيم، وذلك السبت الموافق 15 من أغسطس في تمام الساعة السابعة مساءً على مسرح النهر. ومن المقرر أن يتكون أعضاء فريق "صوت مصر" من مختلف المراحل العمرية وموهبتهم الأساسية هى الغناء. "صوت مصر" من مختلف المراحل العمرية وموهبتهم الأساسية هى الغناء. Advertisements زينب إبراهيم كانت هوايتها منذ الصغر هى الموسيقى والعزف على آلة (الأكورديون)، شاركت فى العديد من المسابقات المدرسية الخاصة بوزارة التعليم وغيرها على مستوى الجمهورية. من المسابقات المدرسية الخاصة بوزارة التعليم وغيرها على مستوى الجمهورية. الجدير بالذكر ان فى هذه الظروف كانت قررت الساقية ان تستقبل جمهورها بشكل مختلف كوسيلة لمراعاة التباعد الاجتماعي فسيجلس بجوار الحضور مجموعة منوعة من فناني الزمن الجميل من خلال صور لهم مطبوعة على الكراسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "صوت مصر".. أصوات من كل الأعمار على مسرح الساقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.