تراند اليوم : بالفيديو.. فضيحة إعتقال ممثلة مشهورة بسبب الدعارة

في واقعة أثارت ضجة واسعة في وسائل الإعلام، تم اعتقال ممثلة إباحية سابقة بعد تورطها في تزعم شبكة للدعارة والاتجار في المخدرات.

وأفادت صحيفة “ديلي ستار”، أن السلطات البرازيلية ألقت القبض على ممثلة الأفلام الإباحية، فلافيا تامايو، البالغة من العمر 22 سنة، في مدينة فيتوريا بولاية إسبيريتو سانتو شرق البرازيل وهي تدخل إلى فندق فاخر.

وتقول النيابة إنها حاولت خلع ملابسها عندما ضبطت، بحسب تقرير محلي.

وأوضحت ذات الصحيفة، أنه تم القبض على تامايو، التي ظهرت كعارضة بأحد المحلات الإباحية، للاشتباه في قيادتها منظمة إجرامية للنساء اللواتي تروجن الكوكايين والحشيش والنساء لكبار العملاء الذين يدفعون بين 75.00-150.00 جنيهًا إسترلينيًا مقابل ممارسة البغاء وتعاطي المخدرات.