القصر الملكي يعرض فستانًا للأميرة ديانا بعد شرائه بـ290 ألف دولار

متابعة بتجــــــــــرد: في التاسع من شهر نوفمبر 1985 دعيت الأميرة الراحلة ديانا إلى البيت الأبيض مركز الرئاسة في الولايات المتحدة الأميركية. وهناك أقيم حفل ساهر بدعوة من الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغين وزوجته السيدة الأولى نانسي.

ولا ينسى أحد ما حدث خلال السهرة حيث قامت الأميرة بالرقص مع الممثل جون ترافولتا. حينها دعا النجم الذي اشتهر في تلك المرحلة بأداء دوره في فيلم Grease والدة الأميرين وليام وهاري إلى الرقص على أنغام أغنية You Should be Dancing التي تم أداؤها في فيلم Saturday Night Fever والذي شارك فيه ايضاً.

ومن المعروف ان الفستان موقع من Victor Edelstein وقد أطلقت عليه ايضاً تسمية فستان جون ترافولتا. واللافت أن هذا الاسم ورد على لائحة العديد من المزادات العلنية. وفي مطلع هذا العام اشتراه القصر الملكي بسعر وصل إلى 290 ألف دولار. وما أعاده إلى الواجهة هو أن الاسرة قررت عرضه في كيسنغتون منذ 30 تموز (يوليو) الماضي (2020).