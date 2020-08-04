ناصر القصبي يثير الجدل بحديثه عن عهد كورونا

متابعة بتجـــــــــــرد: أثار النجم السعودي ناصر القصبي الجدل بسلسلة من التغريدات حول فيروس كورونا، حيث أشار إلى أن في عهد كورونا السلام أصبح من خلال النظر.

وقال القصبي على حسابه عبر موقع تويتر: “مصافحة اليد باليد عند السلام لدى الأنسان البدائي في العصور الغابرة كانت أشاره الى أنه مسالم ولا يحمل سلاحاً ثم تطور السلام وتنوع حسب ثقافة كل مجتمع السلام اليوم لم يعد مصافح وعناق وقُبَل . في عهد كورونا السلام نظر. كورونا فكتنا من سلام بعض الناس اللي يتلك من يدك تل ويشدها ويمدها الين يمصعك مصع”.

وتابع: “وفيه ناس ما تؤًمن بالمصافح ويجرك مع علباك ويجغفك جغف مع خدودك وهو بالكاد يعرف أسمك الأول وفيه ناس ماتعترف بالخد يصك راسه براسك على الجهتين كن حنا ثيران تناطح”.

نذكر أن ناصر القصبي أطل في شهر رمضان 2020 بمسلسل “مخرج 7” للكاتب خلف الحربي والمخرج أوس الشرقي، وعرض حصرياً على MBC1.