روان بن حسين تطالب بالتربية الجنسية في المدارس

متابعة بتجــــــــــــرد: أشعلت المؤثّرة الكويتيّة روان بن حسين الجدل بعد نشرها مقطع فيديو على تطبيق “سناب شات” تطالب فيه بإدخال مادة التربية الجنسيّة الى المناهج الدراسيّة.

وفي التفاصيل، فقد ظهرت روان بن حسين وهي تقول “من المُفترض أن يكون لدينا مادّة التربية الجنسيّة كمادة أساسيّة يتعلّمها المراهقون في سنّ مبكر”. واستعرض برنامج “جعفر توك” أبرز ردود الفعل المؤيّدة والمعارضة لمطلب روان بخاصةٍ أن البعض في المنطقة العربيّة يعتبر مادة التربية الجنسيّة غير هامة رغم تأكيد أخصائيين على أهمتها.

وجاء حديث روان عن التربية الجنسية بعد أيامٍ على كشفها عن إصابتها بمرض جنسي خطير نقله إليها زوجها الأسبق حسب قولها. وعلّقت عبر حسابها على “سناب شات” بالقول: “في مجتمعاتنا المحافظة، حتى أمهاتنا لا يجلسن معنا ولن يفهمننا وأحياناً حتى هنّ لا يفهمن ولا يعرفن ولم تمرّ عليهن هذه الأمراض”.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد في مناهج دول المنطقة العربيّة مادة التربية الجنسيّة على الرغم من إشارة الأخصائيين لأهميتها بالنسبة للأطفال، وتونس هي الوحيدة في المنطقة العربيّة التي ستبدأ بتدريس التربية الجنسيّة في السنة الدراسيّة 2020 -2021 وذلك عبر تضمينها في مواد دراسية أخرى.