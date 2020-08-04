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متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت الممثلة السوريّة أمل عرفة خبر إصابتها بفيروس كورونا في رسالةٍ طويلةٍ نشرتها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، بدأتها بعبارة “خمس أطباء لحدّ الآن أكدوا إصابتي بكوروناية بنت حلال”.
وتابعت أمل قائلةً “بما إني بنت حلال وبآمن بإرادة الله فأنا قوية وعم إتعامل مع حالتي وكأنها كريب عادي، رغم انو الألم كافر، أنا بخير واللي كاتبو الله بدو يصير”.
ونوّهت عرفة أنها كانت تتّبع كلّ الإجراءات الوقائيةّ، فدوّنت “الكمامة كانت رفيقتي، السبيرتو والمعقمات والكلور تقريباً كانوا برفاناتي المُفضّلة. مخالطة لم أخالط لذلك ما فيه داعي مخلوق صدفني بالشارع يقلق من أي عدوى، كورونا سنصاب به جميعاً. إنتبهوا عالكبار بالعمر، إنتبهوا ع أصحاب الأمراض المزمنة، إنتبهوا من الإستهتار”.
وتأمل أمل عرفة أن تتعافى قريباً بالقول “بعد أيّام رح أتعافى بإذن الله وإرجع كمّل تصوير، إستمعتوا، كلّ عمري بقول الحياة مزحة مرّات بتكون بايخة، نحنا ضيوف وبس، وهي قناعتي قبل الكورونا”.
وختمت أمل عرفة رسالتها بكلمة شكر إلى الأطباء المُشرفين والمُتابعين لحالتها الصحيّة، فقالت “شكراً للأطباء المتواصلين على مدار الساعة معي يللي عم يعملوه منع الفيروس من الوصول إلى الرئة، وكله معتمد على المناعة الثقة الطب العلم والإيمان، كورونا أنا قوية”.
كانت هذه تفاصيل خبر أمل عرفة مُصابة بكورونا: الألم كافر والأطباء يمنعون وصوله إلى الرئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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