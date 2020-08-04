لوكا.. دراما أنيميشن تحتفي بصداقة الطفولة والثقافة الإيطالية

متابعة بتجـــــــــــرد: في ظل كآبة كوفيد-19، وآثاره القاتلة على صناعة السينما، تبث شركة بيكسار روحاً من التفاؤل والمرح مع إعلانها عن تقديم فيلم الأنيميشن الجديد «لوكا» الذي يحتفي بالثقافة الإيطالية والصداقة.

وأعلنت الشركة أن الفيلم المقرر عرضه في العام المقبل وبالتحديد في 18 يونيو، سيقوم بإخراجه المخرج الحائز على جائزة الأوسكار إنريكو كاساروسا.

وتقع أحداث الفيلم الجديد في مدينة ساحلية جميلة على الريفييرا الإيطالية، وهو مقتبس من حكايات شهيرة تجسد صبياً يقضي صيفاً ممتعاً لا ينسى مع الآيس كريم والباستا وجولات لا تنتهي بصحبة الزلاجة والسكوتر.

مغامرات عديدة يقوم بها الفتى الصغير يشاركها مع صديقه، ولكن كل تلك الأمور تتغير فجأة مع سر عميق يتكشف وهو أنه من وحوش البحر قادم من عالم آخر تحت سطح الماء، يدفعه الشغف والفضول لكي يجرب حياة البشر ويعيشها.

Advertisements

من جانبه، أعلن المخرج كاساروسا أن الفيلم يعد المشاهدين بتقديم وجبة ممتعة عن الثقافة الإيطالية والبحر المتوسط، وينقلهم إلى عالم جديد غير مسبوق، مع الطبيعة بعفويتها والبشر الذين يتصرفون بسجيتهم، المغامرات والمؤامرات والطيبة والفضول والدهشة والانبهار.

وكشف أن القصة تكاد تلامس حياته، وكأنه عاشها من قبل، ليس فقط لأنها تقع في الريفييرا الإيطالية حيث ولد ونشأ، بل لأن جوهر الفيلم وثيمته تحتفي بالصداقة.

يجسد العمل صداقات الطفولة البريئة التي تظل ذكرياتها تطاردنا طيلة العمر، والرابطة التي تجمع بين القلوب الغضة البريئة في اكتشافها لذواتها والعالم من حولها واستهانتها بكل المخاطر.