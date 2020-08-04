متابعة بتجـــــــــــرد: تستعد النجمة اللبنانية نانسي عجرم لتقديم حفل فني من مدينة بيروت، وذلك يوم الخميس الموافق 6 آب/أغسطس، في الساعة 9 مساءً بتوقيت بيروت/الرياض و8 مساءً بتوقيت القاهرة.
وستطلّ نانسي في الحفل من موقع خاص بالعاصمة اللبنانية بيروت دون حضور مباشر من قبل الجماهير، الذين سيتمكنون من مشاهدته من خلال بثّ حصري على تطبيق “تيك توك”، وستقدّم الفنانة فيه عددًا من أشهر أغنياتها القديمة والجديدة.
وكانت نانسي عجرم قد انضمت مؤخرًا إلى “تيك تيوك” بعد إصرار كبير من ابنتيها، ونشرت بعدها الفيديو الأوّل لها على التطبيق معهما وسرعان ما تحوّل إلى واحدًا من أكثر الفيديوهات المتداولة على منصّات التواصل الإلكتروني حاصدًا ملايين المشاهدات في وقت قصير جدًا.
ويعتبر حفل نانسي عجرم الأوّل الذي تنظمه “تيك تيوك” في الشرق الأوسط والثاني للشركة على مستوى العالم بعد حفل المغني الكندي The Weeknd؛ وأرادت “تيك تيوك” تنفيذ هذا المشروع مع نانسي نظرًا لما تتمتّع به النجمة من جماهيرية جارفة في الوطن العربي وجميع أنحاء العالم.
الحدث: بث مباشر لحفل نانسي عجرم
الموعد: الخميس 6 آب/أعسطس 2020، الساعة 10 مساءً بتوقيت أبوظبي /الساعة9 مساءً بتوقيت بيروت / الرياض و8 مساءً بتوقيت القاهرة،
المكان: حصرياً على “تيك توك”
تنظيم: شركة HuManagement
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم نجمة أوّل حفل لـ”تيك توك” في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.