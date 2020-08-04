نانسي عجرم نجمة أوّل حفل لـ”تيك توك” في الشرق الأوسط

متابعة بتجـــــــــــرد: تستعد النجمة اللبنانية نانسي عجرم لتقديم حفل فني من مدينة بيروت، وذلك يوم الخميس الموافق 6 آب/أغسطس، في الساعة 9 مساءً بتوقيت بيروت/الرياض و8 مساءً بتوقيت القاهرة.

وستطلّ نانسي في الحفل من موقع خاص بالعاصمة اللبنانية بيروت دون حضور مباشر من قبل الجماهير، الذين سيتمكنون من مشاهدته من خلال بثّ حصري على تطبيق “تيك توك”، وستقدّم الفنانة فيه عددًا من أشهر أغنياتها القديمة والجديدة.